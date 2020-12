Asti: "Ruolo costuttivo verso tutte le amministrazioni di cui Fratelli d'Italia fa parte"

La Spezia - "Una battuta scherzosa e nello spirito dissacratore tipicamente spezzino ha avuto certamente un esito ingigantito così come spesso avviene sui social. Ho un ruolo nazionale che implica uno spirito costruttivo verso tutte le amministrazioni di cui Fratelli d'Italia fa parte e sarà così anche per la mia città per la cui crescita culturale non mi sono mai risparmiato. E per la quale sono già al lavoro. Se qualcuno ne è seccato me ne dispiaccio". Così Paolo Asti, ex assessore comunale della Spezia, interviene in seguito al commento scritto sotto un post del sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini (leggi qui).