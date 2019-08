Asti: "La Spezia è la città dell'Unità d'Italia"

La Spezia - "C’è una città che può dirsi Città dell’Unità d’Italia? C’è una città che prima delle altre ha fatto suo il concetto di unità nazionale a partire dal 1861? Non è la Torino sabauda che, il 27 gennaio di quell’anno, ospitò il primo turno per l’elezione dei deputati del primo parlamento italiano. La città dell’Unità d’Italia è La Spezia. Ebbene sì è questa piccola città di provincia, capace di passare, in pochissimi anni, da una popolazione di circa undicimila abitanti ad oltre cinquantamila, dapprima su intuizione di Napoleone Bonaparte, e poi, nel 1857, con convinzione di Cavour, presidente del consiglio e ministro della marina, vede stanziare le prime somme necessarie alla costruzione dell’Arsenale Marittimo. I lavori vennero affidati al generale Domenico Chiodo, architetto e ufficiale del genio militare, uomo concreto capace di progettare anche la costruzione dell’arsenale di Taranto e l’ampliamento di quello di Venezia. I lavori, alla Spezia, cominciarono nel 1872 e terminarono nel 1869 con il generale che diede ordine di allagare i grandi bacini che nel corso dei centocinquanta anni trascorsi, la Marina Militare ne festeggerà il prossimo ottobre l’anniversario, hanno ospitato, in pace e in guerra, migliaia di scafi a partire dalla Reggia Marina fino naturalmente a quelli della Repubblica. E’ grazie alla costruzione del suo Arsenale che alla Spezia arrivano migliaia di uomini da ogni parte d’Italia, maestranze in cerca di lavoro per la cui ospitalità viene costruito un intero quartiere che venne inaugurato dal Re d’ Italia Umberto I° il giorno di ferragosto del 1889. L’intuizione della necessità di dare alloggi adeguati a migliaia di persone che soggiornavano alla Spezia per la costruzione dell’arsenale e la sua ultimazione negli anni a seguire la sua inaugurazione, fu del Ministro della Marina Saint Bon. Era il 1873 e le famiglie da alloggiare erano più di mille in un fenomeno migratorio di uomini e donne in cerca di lavoro che, sfuggendo alla povertà, erano armati della volontà di dare un contributo concreto alla costruzione della città. La logistica militare dunque al servizio dell’urbanistica della città, per realizzare quello che non a caso è stato definito il quartiere cosmopolita dell’ottocento. Oltre centoventi gli edifici che furono costruiti in seguito al progetto del Genio Militare, quasi mille gli alloggi con possibilità per molti di riscattarne la proprietà, in palazzi di quattro piani con cortili e lavatoi, ma anche dormitori con non più di duecento operai e dotati di tutte le opportune strutture igieniche (come scrivono A. Coviello e V. Scandellari, Storia del quartiere umbertino: dalle case operaie ai palazzi liberty). La Spezia diviene la città del Liberty delle costruzioni disseminate nel centro riservano, come in nessuna altra parte, gioielli architettonici artistici in misura tale come in nessuna altra parte d’Italia. Una città in espansione intorno al suo Arsenale Militare, alla sua Base Navale, prima città appunto che rappresenti per uomini, azioni e pensiero, l’Italia unita. Una città con forte nuova ma che seppe raccogliere in se tutti i suoi figli in un crogiolo capace di unirne il sentimento prima che in altre parti del Paese".



Paolo Asti, assessore al Turismo