Asti: "Condoglianze alla famiglia Mochi e ai militanti della Lega"

La Spezia - "Esprimo le mie condoglianze alla famiglia e ai militanti e dirigenti della Lega spezzina per la scomparsa del consigliere comunale Redento Mochi, una persona per bene, pulita e sempre impegnata in favore dei nostri concittadini. Così Paolo Asti, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia che aggiunge: “ durante il mio mandato amministrativo ho condiviso con lui i valori identitari e di patriottismo che aveva maturato in gioventù che hanno poi contraddistinto la sua vita durante il servizio in Marina Militare, apprezzandone l’impegno in tante tematiche marinaresche”.