Asti: "Centi e Melley sono i primi a superare i limiti della dialettica"

La Spezia - “'Asti è solo buono a rispondere con volgarità di bassa lega e con la fuffa, ma questo lo sapevamo già'. Questo è uno dei tanti modi in cui sono stato apostrofato da Melley e dal Prof. Centi nei mesi scorsi. Oggi leggo che i due consiglieri di LeAli a Spezia vogliono querelare il capo gruppo di Forza Italia perchè a dire loro avrebbe superato il limite della dialettica politica." Interviene così l'assessore Paolo Asti nel merito dello scambio di battute tra Cenerini da una parte e Melley e Centi dall'altra. "In proporzione agli attacchi che ho ricevuto sul piano personale, rispetto a quelli che loro hanno ricevuto da Cenerini - ironizza Asti - avrei dovuto denunciarli alla corte dei diritti dell'uomo a Strasburgo. La realtà - conclude Asti - è che non si può pretende dagli altri il rispetto che agli altri non siamo in grado di dare, spesso come fa il consigliere Melley, condito del livore che si porta agli altri quando non si sa accettare la propria sconfitta."