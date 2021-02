Asti: "Benvenuto in Fratelli d'Italia a Costantini, sempre impegnato per il bene della città"

La Spezia - "Con piacere do il benvenuto in Fratelli d'Italia a Umberto Costantini, persona che conosco e stimo da anni, che si è molto impegnata nel corso della consiliatura per il bene e l'interesse della città. Sono certo che sino a fine mandato il suo sarà un contributo importante per il lavoro del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, come lo sarà nelle prossime sfide che attendono il partito". Sono di Paolo Asti, dirigente nazionale del partito di Giorgia Meloni, le prime parole di commento al passaggio di Costantini da La Spezia Popolare a Fratelli d'Italia, un "ritorno a casa", come lo ha definito lo stesso consigliere.