Assunzioni in Arsenale, Paita: "Un emendamento per dare certezze"

La Spezia - "L'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di 263 persone per consentire la piena funzionalità dell'arsenale militare di La Spezia". Lo prevede un emendamento alla legge di Bilancio a firma della deputata di Italia Viva Raffaella Paita. "Con questo emendamento si garantisce all'arsenale spezzino di funzionare e quindi si assicura alla struttura spezzina una certezza circa il suo futuro. Ora non si tratta che di unire le forze per arrivare tra tutti quelli che hanno lavorato su questo tema sia di maggioranza che di opposizione, per arrivare all'approvazione. Spero che il governo e tutte le componenti politiche sostengano questa iniziativa per arrivare a un risultato che sarebbe una vittoria per tutta la città", conclude Paita.