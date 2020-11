Assunzioni Arsenali, Fratelli d'Italia: "Parlamentari si compattino, serve lavoro di squadra"

La Spezia - "Prendiamo atto degli emendamenti presentati relativamente a nuove assunzioni in Arsenale: avremmo preferito che i Parlamentari si coordinassero su un tema che riguarda la città e che non dovrebbe avere colore politico cosi come il lavoro impostato in commissione III del Comune della Spezia. Certamente un'azione più compatta e unitaria avrebbe maggiormente garantito la certezza del risultato". Così dichiarano gli esponenti di Fratelli d'Italia Manucci, Frijia e Parodi che continuano: "Questa è una vicenda che merita un lavoro di squadra. Non possiamo sbagliare perché significherebbe perdere un occasione importante. L'auspicio che questa esigenza del territorio veda una degna conclusione". Concludono gli esponenti spezzini di Fratelli d'Italia.