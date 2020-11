Assunzioni Arsenale, Pucciarelli e Viviani: “Orlando propone un contentino, la Lega ha chiesto 263 nuove assunzioni”

La Spezia - “L’emendamento alla legge di bilancio presentato dal vicesegretario nazionale del Pd Andrea Orlando prevede 431 assunzioni in tutti gli Arsenali, di cui 138 nella base spezzina. È un numero che non risponderebbe ai reali fabbisogni dell’Arsenale della Spezia, infatti nell’emendamento che abbiamo presentato, che ci auguriamo venga votato anche dalle forze di governo, abbiamo richiesto 263 nuove assunzioni”. Lo affermano in una nota i parlamentari della Lega Stefania Pucciarelli e Lorenzo Viviani, che aggiungono: “Non capiamo perché il governo nel decreto Agosto ha previsto ben 315 nuove assunzioni di personale civile soltanto per l’Arsenale di Taranto, mentre ora Orlando presenta un emendamento al ribasso che è insufficiente per far fronte alle reali esigenze della nostra base militare, perché metterebbe a disposizione soltanto la metà del fabbisogno di cui l’Arsenale necessita per poter continuare ad operare con efficacia. Al netto del ritardo con cui il deputato Orlando si è accorto del problema dell’Arsenale - concludono Pucciarelli e Viviani - ci auguriamo che sia lui che tutta la maggioranza votino a favore del nostro emendamento non per farne una questione di bandierine politiche, ma per dare finalmente, dopo anni, una risposta adeguata, e non un contentino, alle esigenze della base navale spezzina”.