Assunzioni Arsenale, Lega: “Finalmente il governo ha cambiato idea, ma non è la soluzione definitiva”

La Spezia - “Non abbiamo mai mollato sulla necessità urgente di nuove assunzioni per l'Arsenale della Spezia, ora finalmente abbiamo fatto cambiare idea al governo”. Lo affermano in una nota i parlamentari della Lega Stefania Pucciarelli e Lorenzo Viviani, che aggiungono: “L'approvazione dell'emendamento che prevede 138 nuove assunzioni è sicuramente una prima risposta ai problemi della base navale spezzina, anche se la Lega aveva chiesto al governo un maggior numero di assunzioni, pari in totale a 263. Dispiace che La Spezia non abbia ricevuto lo stesso trattamento di Taranto, a cui nel Decreto Agosto sono state destinate ben 315 assunzioni di personale civile. Un primo risultato grazie al nostro impegno è arrivato, dopo che per mesi abbiamo chiesto al governo e alle forze politiche che lo sostengono di agire al più presto, ma non può essere considerata la soluzione definitiva ai problemi dell'Arsenale”.