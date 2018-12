Assistenza gratuita per animali da compagnia, ok dal consiglio

La Spezia - Il consiglio regionale oggi ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, presentato da Matteo Rosso (FdI) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta “ad attivarsi affinché anche in Liguria possa essere avviato un progetto che preveda l’istituzione di un’assistenza veterinaria di base gratuita per la cura di animali di affezione i cui proprietari rientrino in una fascia socio-economica debole”. Nel documento si ricorda che un cane costa all’anno almeno 200 euro per vaccini e profilassi e 500 per l’alimentazione mentre per un gatto le spese si avvicinano a 250 euro fra alimentazione, farmaci e servizi veterinari.