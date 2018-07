Assessori e consiglieri leghisti a Pontida. Salvini: "Governeremo altri trent'anni"

La Spezia - Tutti a Pontida, oggi più che mai. E non importa, anzi per molti è addirittura meglio, se nè Umberto Bossi nè Roberto Maroni sono presenti. Il capo, anzi la star, è inequivocabilmente Matteo Salvini, capace non solo di costruire una vera e propria mutazione genetica dei fondamenti del movimento creato agli inizi degli anni '90 di forte credo federalista-secessionista, ma anche di passare dal 4% di un lustro fa alla leadership incontrastata del centrodestra con sondaggi che danno il Carroccio al 30%. Una Lega che a Roma da un mese governa insieme al Movimento 5 Stelle, che ha conquistato i territori. E a proposito di territori, c'è anche la Spezia e la sua provincia a diagnosticare l'exploit dei verdi: non è un caso che a Pontida erano in tanti, capitanati dall'instancabile segretario provinciale Zanicotti. Diversi i militanti che, dopo il consueto gazebo del sabato pomeriggio in centro città, hanno deciso di abbandonare le spiagge della provincia per raggiungere il luogo dei luoghi.

Dal nord al sud, la Lega si mescola e quando, dal palco, Salvini ha chiesto quanti fossero lì per la prima volta in tantissimi hanno alzato la mano. Presenti anche i due assessori leghisti Giulia Giorgi e Lorenzo Brogi, ma anche diversi consiglieri comunali eletti un anno fa alla Spezia. "Governeremo per altri trent'anni, i compagni se ne facciano una ragione" - ha detto Salvini, portato praticamente in trionfo.