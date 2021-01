Asl 5 e ausiliariato, Natale: "I tempi stringono e servono risposte concrete"

La Spezia - “Ho scritto un’interrogazione al Presidente e alla Giunta regionale per sapere il futuro dei circa ottanta lavoratori che svolgono i servizi di ausiliarato presso l’Asl 5”. E’ quanto si legge in una nota del consigliere del Partito democratico Davide Natale che prosegue: “Si rincorrono le voci e non vi è assolutamente chiarezza. L’annunciata proroga al 30 aprile dei servizi che riguardano Oss e ausiliarato traguarda il bando di concorso per le OSS (a proposito della richiesta al Ministero abbiamo notizie? Come si sta muovendo la Regione?), ma per i lavoratori dei restanti servizi che futuro li attende? Alcune fonti sindacali fanno riferimento ad un appalto già assegnato a livello regionale altre fanno riferimento alla gara Consip per i servizi sanitari per le province di Genova e La Spezia. In altre parole credo che ci sia molta confusione. Per questo chiedo chiarezza”.

“I tempi - conclude - sono stretti e bisogna impostare le cose nel migliore dei modi perché vanno evitati situazioni simili a quelle che stiamo vivendo con il bando delle Oss.”