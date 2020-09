Ascolto e confronto tocca Castelnuovo Magra, Arcola, Beverino e Levanto

La Spezia - 'iniziativa “Ascolto e confronto”, lanciata quindici giorni fa dal capolista di Liguria Popolare e Forza Italia Andrea Costa, con le tappe di domani 9 settembre raggiungerà il traguardo dei 30 incontri. Appuntamento a Castelnuovo Magra, Arcola, Beverino e Levanto.



“Abbiamo riscosso un grande successo fino ad oggi e con il traguardo dei 30 incontri siamo ancora più entusiasti. È chiaro che i cittadini hanno tante cose da dire, da proporre, da segnalare: è fondamentale ascoltarli, confrontarsi con la quotidianità che tutti viviamo – spiega il Presidente di Liguria Popolare, Andrea Costa – Il contributo di idee, con i punti di vista sugli attuali problemi da affrontare, è prezioso per me e per l'attività di tutto il movimento”.



“L’obiettivo di questa iniziativa è dare priorità assoluta al rapporto umano e interlocutorio – precisa il leader dei popolari liguri – Anche a Castelnuovo Magra, Arcola, Beverino e Levanto abbiamo scelto i luoghi tra quelli frequentati abitualmente dai residenti, perché è dalle situazioni che ogni giorno affrontano decide e decine di persone che vogliamo ripartire”.