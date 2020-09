Ascolto e confronto. Costa incontra i cittadini alla Spezia, Lerici, Sesta Godano e Brugnato

La Spezia - Quattro nuovi incontri per il capolista di Liguria Popolare e Forza Italia Andrea Costa, che dalla costa all'entroterra prosegue, con forza di volontà da vero maratoneta quale è, l’iniziativa “Ascolto e confronto”, già di successo tra cittadini di tutte le età.



Per domani sabato 5 settembre il “tour della buona politica” farà tappa in Piazza Beverini a La Spezia, in Piazza Battisti a Lerici, in Piazza Matteotti a Sesta Godano e allo Brugnato 5Terre Outlet Village.



“Questo è il modo di fare politica che più mi piace: lo testimonia la grande partecipazione riscontrata ogni giorno sul nostro territorio. - spiega il Presidente di Liguria Popolare Andrea Costa - Dare priorità al rapporto umano e interlocutorio è l'obiettivo che i popolari si sono sempre dati e che caratterizza la nostra azione politica. La semplicità e l'attenzione alla quotidianità delle persone devono tornare ad essere le fondamenta di chi si occupa della cosa pubblica”.



“Vi aspetto allora domani alla Spezia, Lerici, Sesta Godano e Brugnato. Questi momenti - precisa il leader dei popolari liguri - rimangono caratterizzati da un'atmosfera cordiale e familiare, ma sono terreno fertile per proposte sul futuro delle nostre comunità”.