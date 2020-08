Articolo uno al Pd: "Bene su Canessa, ora si guarda avanti per battere Toti e sostenere Sansa"

La Spezia - Il candidato che sostiene Articolo uno nella lista Pd- Articolouno è Pier Aldo Canessa. (leggi qui). In una nota Articolo uno spiega: " Si è chiusa la scelta dei candidati. Purtroppo non è stata accolta dal Pd l"altra nostra proposta che era portatrice di un' ulteriore apertura alla società civile e ai movimenti ambientalisti. Ne siamo assai dispiaciuti. Ora inizia la battaglia unitaria per una nuova Liguria più giusta e solidale, per tutelare la salute, l ambiente, il lavoro e i diritti di tutti per battere Toti e sostenere Ferruccio Sansa".