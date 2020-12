Articolo uno: "Toti ha perso i 120 milioni per il nuovo ospedale, gli spezzini si mobilitino"

La Spezia - Esponenti importanti del centrosinistra spezzino chiedono al presidente della Regione Giovanni Toti: che fine hanno fatto i 120 milione di euro, pubblici e statali, che servono per costruire il nuovo ospedale? Lo ha chiesto anche un consigliere del Pd in consiglio regionale in occasione della discussione sul bilancio. Toti non risponde.

La domanda è mal posta. Non si tratta di chiedere ma di attaccare. Basta studiare gli atti anche quelli difficili da reperire.

I 120 milioni non ci sono più: 14,2 milioni pagati a Pessina per i lavori fatti, tra cui la demolizione del vecchio Felettino (ex sanatorio, per i ricordi dei più anziani); gli altri 105,8 sono stati revocati in quanto "valutati non ammissibile al finanziamento entro 36 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di programma" revocato. Toti li ha persi.

Quei soldi non ci sono più.

Questa è la nostra valutazione.

Non c'è bisogno di chiedere a Toti ma mobilitare gli spezzini contro questo azzeccagarbugli.



Luca Gazzano

Coordinatore provinciale di Articolo uno