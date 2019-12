Articolo uno: "Per le regionali la partita col M5S non è ancora chiusa"

La Spezia - A un mese esatto dal rinnovo delle cariche all'interno degli organismi provinciali, che hanno visto la nomina del 25enne Luca Gazzano nel ruolo di coordinatore, Articolo uno ha convocato la stampa per annunciare gli obiettivi a livello territoriale e analizzare l'orizzonte in vista delle prossime elezioni regionali.



Tra le battaglie alle quali Articolo uno intende dare supporto c'è sicuramente quella relativa al piano di valorizzazione della Palmaria. "Non vogliamo in alcun modo che l'isola si trasformi nella Capri della Liguria, che si realizzino bed and breackfast e resort che portino a rovinarne le caratteristiche uniche che ha oggi", affermano i vertici del partito rappresentati dallo stesso Gazzano e da Marco Azzarini, Luca Basile, Barbara Galli, Paolo Putrino e l'ex coordinatore Moreno Veschi.

Altro cardine è quello delle restituzione dell'appalto per la realizzazione del nuovo ospedale a Pessina costruzioni: "la revoca è stata una scelta sbagliata e così il progetto rischia di richiedere molti altri anni, se non addirittura di saltare. I milioni del Piano straordinario annunciato da Toti sono un palliativo", proseguono.

Un no alla Regione anche per quello che concerne l'approvazione del progetto per l'impianto di biodigestione a Saliceti. "Lo stabilimento è inevitabile - ammettono - ma la zona nella quale si sta ragionando di costruirlo non è certo la migliore possibile, anzi: nell'area sorgono importanti falde acquifere che potrebbero venire contaminate".

Una spinta, invece, per la Pontremolese: "E' un'opera fondamentale per tre regioni: la Liguria, la Toscana e l'Emilia e in particolare per l'economia del nostro territorio - ha aggiunto Gazzano - rappresenterebbe la maniera migliore per aumentare il traffico di merci su ferro e ridurre il trasporto su gomma".

Più attenzione, invece, viene richiesta nel campo del lavoro, dove Articolo uno propone "l'avvio di corposi corsi di formazione dedicati ad aspiranti operai affinché siano asssunti, per esempio, da Fincantieri, il cui ad Giuseppe Bono è sempre pronto a dichiarare la carenza di forza lavoro, salvo poi cedere le lavorazioni in appalto".



Per Gozzano e gli altri esponenti del partito spezzino sul tema delle aree militari "non avanza nulla da tempo, nemmeno nel senso di una verifica su cosa Marina militare voglia tenere e cosa liberare dell'enorme superficie dell'arsenale. C'è stato un appello delle sigle per l'assunzione di 100 nuovi posti in arsenale, ma sembra proprio che sia caduto nel vuoto. Ma la cosa pare non interessare all'amministrazione comunale e a quella regionale".



Spostando lo sguardo verso il porto, Articolo uno rileva che "è sempre più pressante la necessità di compiere l'elettrificazione delle banchine. Rumori e fumi sono ormai inaccettabili per chi abita a poche decine di metri di distanza dai moli di ormeggio delle navi da crociera. Ci sono vantaggi innegabili nello sviluppo del turismo, ma il prezzo è troppo alto. Anche il sindaco ha ammesso di recente che le barriere sono poco utili, che in definitiva si tratta di soldi spesi inutilmente".

"Ci sentiamo di solidarizzare col primo cittadino per la questione specifica della perdita del posto di lavoro da parte di una dipendente di Lsct - proseguono da Articolo uno -, ma forse Peracchini ha fatto due pesi e due misure... basti pensare alla lavoratrice di Acam Ambiente licenziata in maniera illecita e non reintegrata. Sembra talvolta che il sindaco voglia dare pennellate che coprono vuoti di politica, come quello relativo allo sviluppo portuale".



Guardando all'orizzonte delle prossime regionali Gazzano e il resto del coordinamento auspicano l'avvio di una assemblea delle forze del centrosinistra per discutere i problemi della provincia spezzina e un programma alternativo alle politiche di Toti.

"Noi abbiamo dichiarato da subito la centralità di una alleanza comune col Movimento cinque stelle. Eè importante fare sforzi per costruire una piattaforma appetibile a questa intesa. Ci preoccupa che ci siano formazioni come Italia viva che per bocca di Raffaella Paita si preoccupano di non inficiare efficacia dell'azione di Governo in occasioni della visita del ministro De Micheli ma poi non scelgono per la Regione la strada della coalizione".

I temi centrali per sfidare Toti, per Articolo uno, dovranno essere la partecipazione dei territori e il ruolo del pubblico sul privato.

Approfondendo il tema dei rapporti con il M5S e il coordinamento sottolinea che "dopo l'iniziale niet di Alice Salvatore ora si è avviato un dibattito che coinvolge i vertici, i consiglieri regionali e i parlamentari del Movimento. La partita non è chiusa ed è necessario conquistare una base programmatica fatta di contenuti e una convergenza sul nome del candidato. All'interno del M5S sono cambiate alcune posizioni, per esempio rispetto alla Gronda".



Infine riguardo ai tavoli del centrosinistra che si sono tenuti negli ultimi mesi per la ricerca di una quadra gli spezzini di Articolo uno esternano i loro dubbi: "Abbiamo partecipato, ma vorremmo che il percorso non fosse solo genovacentrico e incentrato sulla maggiore forza, che è il Pd. Serve una maggioranza maggiormente ricettiva. Ci sono movimenti come le Sardine che chiedono una diversa qualità della politica democratica e che meritano di essere coinvolti durante la definizione del programma".