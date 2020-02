Articolo uno: "Nessuna via per il fascista Almirante"

La Spezia - "A nome del Coordinamento provinciale comunichiamo l'adesione di Articolo 1 La Spezia alla manifestazione indetta dall'Anpi per sabato 22 febbraio contro qualsiasi dedica al fascista Almirante. Il fascismo era e resta un crimine e nessun negazionismo può cancellare la storia e neppure le responsabilità dei singoli che ,come Almirante , portano responsabilità pesanti. Lui in particolare non si è mai pentito per la firma delle leggi razziali e il suo partito è risultato spesso avere membri coinvolti nei molti massacri e nelle le trame nere che hanno insanguinato il ns paese anche nel dopoguerra". Lo si legge nella nota diffusa dal Coordinamento provinciale di Articolo uno.