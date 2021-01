Articolo uno: "Nessuna alleanza, mai, con Italia viva"

La Spezia - "Articolo Uno vuole chiarire come intende muoversi nel quadro politico provinciale attuale, considerando le importanti sfide che aspetteranno il centro-sinistra nei prossimi anni, soprattutto per quanto riguarda i comuni di Sarzana e di la Spezia". E' quanto si legge in una nota del Coordinamento provinciale Articolouno La Spezia che prosegue: "Secondo noi si deve partire dalla alleanza che si è costruita a livello regionale tra le forze di centrosinistra e M5S. Una alleanza che riteniamo strategica anche dopo gli sviluppi della vicenda politica nazionale. Alleanza certo aperta alla presenza di liste civiche per un programma di rinnovamento. Coalizione nei metodi( nessun uomo solo al comando e centralità della partecipazione popolare) e nei programmi in discontinuità con le passate esperienze di centro sinistra che hanno portato a molte sconfitte nel territorio provinciale, tendenza in parte contrastata dalle elezioni amministrative dello scorso anno nei comuni della Val di Magra. Noi siamo per aprire un confronto con il M5s nei comuni dove si voterà nella prossima primavera a iniziare da Santo Stefano Magra".

"Non possiamo non tener conto che Matteo Renzi - concludono -con la sua politica ha cercato di dare un colpo mortale a tale strategia che persegue tenacemente ArticoloUno e il gruppo parlamentare di Leu. Ci sembra logico in questo attuale quadro non perseguire alcuna prospettiva di alleanza con Italia Viva a livello provinciale".

Non si può perseguire un obiettivo a livello nazionale e qui cercare per convenienza,come è avvenuto nelle elezioni di secondo grado per il Consiglio Provinciale,finalità unitarie.