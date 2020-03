Articolo uno: "La destra lascia il problema Oss aperto per continuare a fare propaganda"

La Spezia - "Biagi e Frascatore, del gruppo Cambiamo con Toti, anche in un momento drammatico come questo, attaccano il governo riguardo i 158 Oss spezzini. Riteniamo innanzitutto inadeguate le critiche rivolte al governo, in una situazione tanto delicata come quella che si sta affrontando al momento. Terremo inoltre a sottolineare che questo governo è stato il primo in 20 anni a versare consistenti risorse nel servizio sanitario nazionale, ben prima dell'arrivo della pandemia Covid-19". Lo afferma il coordinamento provinciale di Articolo uno, replicando alle dichiarazioni rese ieri dai due consiglieri comunali spezzini.



"Il problema Oss lo ha creato la Giunta di Biasotti prima e di Toti poi, che, dall'uscita della norma sull'internalizzazione dei servizi, non è stata in grado di risolvere la questione occupazionale dei 158 operatori. La delibera con parere negativo delle Corte dei Conti di una gestione in house, la cui proposta era stata approvata all'unanimità, era abborracciata e forse scritta male e per questo insieme ad altri punti scritti male è stata impugnata dal governo anche perché andava supportata e motivata, si poteva e si doveva fare per superare le obiezioni della corte dei conti superate da sentenze successive... ma nessun contatto è stato preso da Toti e dall'assessore Viale per spiegarne i contenuti e per trovare un accordo con il governo. E ancora oggi non sono note difese contro l'impugnativa. Se la destra ligure e spezzina vogliono davvero risolvere il problema e non lasciarlo aperto per continuare a fare propaganda, si consiglia a Toti di prendere contatto con il ministro dei Rapporti con le Regioni Francesco Boccia, per trovare il modo di risolvere il problema. Il decreto "Cura Italia", criticato dagli amici di Toti, è un primo intervento di 25 miliardi, (due finanziarie) più 325 per sostegno al credito per rafforzare il sistema nazionale sanitario, far sì che nessuno perda il posto di lavoro a seguito della crisi sanitaria provocata dal coronavirus, e per fornire aiuti alle famiglie e alle imprese, artigiani e autonomi compresi. Il ministro Roberto Gualtieri ha già infatti detto che i 600 euro per artigiani, partite Iva ecc. non sono una tantum e si sta già lavorando per un nuovo decreto ad aprile che speriamo possa essere supportato da misure europee visto che ora i ministri a discutere a Bruxelles ci vanno a differenza di chi faceva solo Selfie e oggi fa ostruzionismo al decreto".