Articolo Uno: "Preoccupati per le ipotesi per il futuro di Panigaglia"

La Spezia - Il Coordinamento di Articolo 1 La Spezia esprime la sua preoccupazione riguardo alle nuove proposte e procedure che riguardano la Snam. La cittadinanza, lo hanno detto e ribadito in molti nell'incontro con il Prefetto, non pare infatti soddisfatta dalle misure di sicurezza ordinarie fornite e illustrate dalla Prefettura e dalle mancate risposte in merito alle precauzioni adottate in caso di incidenti gravi che potrebbero investire l'impianto: "Per fortuna, anche se le possibilità che incidenti / attentati possano accadere non risulta elevata - così la nota del Coordinamento provinciale di Articolo 1 - la pericolosità oggettiva per la quantità del Gnl trattato è già di per sé un rischio grande per gli abitanti del golfo sia in termini di sicurezza che per l'impatto ambientale da non sottovalutare. Non a caso l'impianto è classificato ad alto rischio secondo la normativa Seveso che classifica gli impianti industriali dopo quel famoso disastro. Inoltre l'ultima proposta, quella del trasporto tramite bettoline di camion contenenti gas all'interno del golfo, preoccupa ancora di più. Sebbene infatti il numero di chiatte di cui si parla sia basso, un porto già oberato come quello di Spezia rischia di fornire poca sicurezza sia per il nuovo impianto di stoccaggio e lavorazione del gas, sia per il trasporto stesso del gas e tutto ciò rende necessario un serio approfondimento di queste scelte che vanno secondo noi meglio valutate sia sul piano ambientale che su quello della sicurezza del Golfo e di chi ci abita e non ultimo anche di chi ci lavora".