Articolo Uno: "La salute viene prima del profitto"

La Spezia - Riceviamo dal coordinamento provinciale di Articolo Uno



Stiamo assistendo alla giusta protesta dei lavoratori del gruppo Leonardo, Oto Melara e Mdba che, non essendo tra le produzioni di necessità, devono chiudere.

Come Articolo1 spezzino Abbiamo apprezzato l'accordo fatto tra sindacati, forze sociali e governo che stabilisce che devono restare aperte solo le produzioni realmente necessarie. Non ci pare che queste fabbriche rientrino tra quelle che hanno prodotti urgenti e necessari, per questo esprimiamo la nostra solidarietà alle proteste e allo sciopero dei dipendenti.

Ci sono troppe aziende che chiedono l'esenzione alla chiusura.

È pericoloso per la salute delle lavoratrici, dei lavoratori e di tutti noi.

Il prefetto non dia esenzioni e intervenga sulle aziende che non vogliono chiudere.

La salute prima di tutto e, sicuramente, viene prima dei profitti.



Coordinamento Articolo Uno La Spezia.