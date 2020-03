Articolo Uno: "La salute al primo posto, il profitto viene dopo". E attacca Fincantieri

La Spezia - "La salute al primo posto, il profitto viene dopo la salute". Così il coordinamento provinciale Art1 La Spezia che fa apprezzamenti sulle misure del governo di supporto del governo alla crisi economica derivante dalla pandemia: "Il governo ha fatto un accordo con sindacati e imprenditori su un protocollo di norme che vanno rispettate. "Cura italia" ha messo molti soldi per il lavoro dipendente, si sono fatti molti accordi di utilizzo in questa fase della cassa integrazione anche nella nostra provincia".



Poi sui temi locali: "A tale proposito è da denunciare la forzatura di Fincantieri che al momento ha imposto l’uso delle ferie dei lavoratori anticipando la chiusura estiva, mentre il governo attraverso i decreti, incentiva in via prioritaria l’utilizzo degli ammortizzatori sociali finanziati appositamente. Ci chiediamo poi come l’azienda, alla fine della chiusura, pensi di creare le condizioni per cui si possa riprendere a lavorare in sicurezza nel cantiere, ciò anche dopo la morte dell operaio, alla cui famiglia ribadiamo la nostra partecipazione al dolore. Altro problema è rappresentato dalle aziende nelle quali è assente una rappresentanza sindacale. Dove le rsu sono presenti infatti, i delegati sono in prima linea affinché vengano rispettate le direttive di sicurezza e tutela, gli scioperi di questi giorni lo dimostrano. Mentre nelle aziende dove tale strumento è assente, non ci sono le garanzie che tali condizioni vengano rispettate".



Articolo Uno auspica che le autorità, i corpi di vigilanza e gli enti preposti si attivino in maniera tempestiva affinché si facciamo ispezioni diffuse in tutte le aziende al fine di verificare che vengano applicate inderogabilmente le prescrizioni dei decreti.