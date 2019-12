Articolo Uno: "Governo pagherà la totalità delle somme urgenze, Peracchini sa solo ripetere quello che dice Toti"

La Spezia - "Peracchini non fa niente ma attacca il governo dicendo che il governo copre solo il 40% delle somme urgenze per i danni alluvionali: ed è una bugia. La ministra alle infrastrutture ha già detto a Genova e in Piemonte che il governo coprirà il 100% delle somme urgenze per i danni subiti. Devono essere danni dimostrati perché nel passato molti sindaci hanno fatto i furbetti". Il coordinamento Provinciale Articolo Uno della Spezia attacca il primo cittadino: "Peracchini anche stavolta fa il pappagallo, dice sempre le cose dopo che le ha dette Giovanni Toti, anche lui già smentito dal governo. Gli altri sindaci che hanno firmato il suo documento o sono strumentali o non conoscono la posizione del governo. Ingnoranti: dire che ora da il 40% significa dire che questa è la prima parte di interventi più ampi, che sarà il finanziamento totale... non è difficile da capire, se uno vuole capire".