Articolo Uno: "Costruiamo un'alternativa a Toti con al centro lavoro ed ambiente"

La Spezia - Articolo Uno organizza un incontro pubblico sabato 19 ottobre alle 16.30 presso la Mediateca regionale ligure Sergio Fregoso sul tema "Il nuovo governo e la nuova stagione politica. L' impegno della sinistra per i lavoratori e per l' Italia". All'evento parteciperanno Andrea Orlando, vice segretario nazionale del Pd e Arturo Scotto, della segreteria di Articolo Uno con intervista affidata al giornalista Marco Toracca e possiblità di fare domande da parte del pubblico intervenuto.

"L' incontro sarà la prima occasione di confronto sulla manovra economica del governo giallorosso, dichiara Barbara Galli del coordinamento provinciale. L'alleanza di governo con il M5s per noi è strategica e non puramente tattica e dunque siamo impegnati perché questo governo duri sino alla fine della legislatura. L’attuale fase politica stimola a nuovi processi che rafforzino questa nuova alleanza nazionale". Articolo Uno ha proposto al Pd di realizzare una Costituente per un grande partito della sinistra ecosocialista e popolare. "In Liguria stiamo impegnandoci per costruire un'alternativa alla destra di Giovanni Toti. Che sia la più ampia possibile tra le forze di sinistra e il M5s con al centro nuovi programmi centrati sul lavoro e l'ambiente. Il consuntivo della destra è fallimentare, basti pensare ai lavori bloccati del nuovo ospedale della Spezia".