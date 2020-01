Articolo Uno: "Che chiudesse il carbone lo si sapeva da prima che Peracchini diventasse sindaco"

La Spezia - "Il sindaco della Spezia ha annunciato che l'Enel ha presentato il piano di dismissione e così ora, dopo tentennamenti vari, rivendica a suo merito la fine dell' uso del carbone nel 2021. È una bugia! È da tempo che si sapeva questo ben prima che venisse Peracchini a fare il sindaco". Così il coordinamento provinciale di Articolo Uno che continua: "La scelta c’era già negli accordi del 96/97 ed ora è nazionale e va a merito del governo aver confermato la cessazione dell'uso del carbone in tutte le centrali termoelettriche d'Italia entro il 2025, forse per questo finalmente si pronuncia la regione. Ma il sindaco non dice ancora niente su progetti alternativi che garantiscano l' occupazione. Quello che è peggio è che il signor Peracchini non dice neppure niente sull'eventuale centrale a gas. Ne parla il documento dell'Enel? Cosa dice il sindaco e soprattutto il presidente della Regione Giovanni Toti? Sarebbe utile saperlo e riferire alla città su questo non su cose già note e decise da tempo".