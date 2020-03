Articolo Uno: "Asl 5 e Regione chiariscano i piani in caso di peggioramento della situazione"

La Spezia - “La Regione e i dirigenti dell' Asl 5 dovrebbero rendere pubblico come l' Asl 5 intenda affrontare la situazione di un eventuale aumento delle persone colpite da coronavirus. La Regione Toscana lo sta facendo. L'11 marzo è uscita la notizia di 2000 assunzioni da fare entro una decina di giorni, di cui 670 medici. Ciò mentre a Spezia si parla di poche assunzioni di medici e cinque oss per tre mesi che ci paiono davvero insufficienti. Noi, almeno, non conosciamo altro su come si sono organizzati, quanta capienza possono avere terapia intensiva e medicina nella prospettiva di un aggravamento della situazione, quali misure si stanno adottando ad esempio anche per usare spazi all'ospedale di Sarzana e nell’ ex Ospedale Militare. Servono Trasparenza e scelte rapide, lo dovete alla città e alla provincia tutta”. Lo si legge in una nota diffusa dal coordinamento provinciale di Articolo Uno.