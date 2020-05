Articolo 1 'promuove' Mannoni e lancia una petizione a tema sanità

La Spezia - "La disponibilità di Mannoni a valutare la sua candidatura a presidente della Regione lo riteniamo comunque un fatto positivo. Crediamo che qualora ci fossero le condizioni politiche e di unità delle forze politiche del Campo Progressista e del M5S, sarebbe un'opzione valida su cui confrontarsi. L'avvio positivo, che c è già stato, del confronto tra le forze del Centrosinistra ed il M5S sui temi e le priorità per un nuovo governo della Regione è un grande passo avanti al fine di contrastare le posizioni della destra rappresentata da Giovanni Toti che fino ad adesso, ancor di più alla luce dell'emergenza Covid-19, non hanno saputo risolvere i problemi della Liguria". Lo afferma in una nota il Coordinamento regionale di Articolo 1 Liguria. Il movimento in queste ore ha altresì lanciato una petizione in cui, partendo dalla premessa che "i dati dei contagi ci dicono che non è finito l'impegno contro l’epidemia", chiedono alla sanità ligure, tra le varie cose, ospedali Covid dedicati, tutela per pazienti e operatori, potenziamento della sanità territoriale e del monitoraggio tramite tamponi "ad oggi insufficiente".