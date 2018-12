Articolo 1-Mdp: "Ancora il Pd vuol fare di testa sua. Delusione anche da altri"

La Spezia - In vista delle elezioni del consiglio Articolo1-MDP si era reso disponibile a promuovere una lista insieme al Partito Democratico e altre forza di opposizione. Stante la concomitanza di tale appuntamento con un primo ragionamento circa la prossima tornata elettorale amministrativa, avevamo chiesto che nella scrittura del documento programmatico sulle questioni provinciali si manifestasse una disponibilità comune ad aprire un cantiere di autocritica condivisa e collettivo rispetto a passate esperienze di governo segnate dal personalismo e dalla scarsa attenzione per il nodo della partecipazione democratica". "Del resto - a parlare è il coordinatore provinciale Moreno Veschi che contestualizza il proposito - sin dal seminario sulle prospettive della sinistra alla Spezia da noi promosso questa estate, abbiamo sottolineato questa imprescindibile esigenza. Spiace che il Pd si sia confermato impermeabile alla possibilità di ogni utile atto di revisione e ricerca comune. Per questo abbiamo ritenuto non esserci le condizioni per promuovere la lista.

Spiace, inoltre, che forze che si pronunciano più distanti da noi dalla prospettiva del centrosinistra e dal dialogo con il Pd, rinuncino a fare politica, a condizionare la discussione a sinistra, rendano opache le loro posizioni e le possibile convergenze per un posto in lista e di ragioni particolari".