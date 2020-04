Art.1: "Toti ancora una volta pensa a farsi propaganda"

La Spezia - "Nel momento di crisi più alto dal secondo dopoguerra ad oggi, riteniamo inaccettabili le tempistiche e i contenuti dell'ordinanza regionale riguardo le aperture del 28/04, in contrasto con quanto dichiarato da Conte in conferenza stampa e pubblicato poche ore prima della conferenza stessa. Chiedo perciò ai sindaci di centrosinistra di non applicare le ordinanze elettorali di Toti. Fate come il sindaco di Imperia Scajola che, pur essendo di centro destra, ha detto no a Toti. Ad Imperia non valgono i decreti della Regione. La Liguria è tra le prime 3 regioni più colpite dal Covid19 (L'ASL di La Spezia conta il numero più alto di decessi in Liguria ). Toti non pensa al trasporto pubblico per andare a lavorare e agli ospedali Covid- 19, come indica il ministro della sanità Roberto Speranza. Toti pensa ancora una volta a farsi propaganda e chiede mani libere". Lo si legge in una nota diffusa da Articolo 1 La Spezia-