Art.1: "Nel Piano Italia Veloce manca il raddoppio della galleria di valico della Cisa"

La Spezia - "Pochi giorni fa è apparso sul Sole-24Ore il programma dettagliato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle opere prioritarie da realizzarsi in Italia. Tale “Piano Italia Veloce” è stato presentato dal Ministro competente agli Stati Generali dell'Economia.

E' assai discutibile che tale programma ignori del tutto la nuova galleria di valico della linea ferroviaria Pontremolese. Tale linea è stata già raddoppiata in larga parte con un ingente sforzo finanziario protratto negli scorsi decenni, ma senza quel ritorno economico e funzionale fin qui impedito dalla mancata realizzazione della nuova galleria di valico a doppio binario che rende assai limitato il rendimento del capitale pubblico già speso o impegnato.

Giustamente la Ministra De Micheli dichiara che “ il Piano Italia Veloce non è un libro dei sogni” ma un insieme di opere ferroviarie, intermodali, strade ed autostrade dotato per la loro realizzazione di ingenti finanziamenti reali (quasi 200 miliardi di euro, di cui 113 per opere ferroviarie).

Colpisce e rammarica che tra questi non sia previsto ed elencato il miliardo e poco più occorrente per la realizzazione della galleria di valico per completare un'opera fondamentale per tutto il sistema Italia e per il potenziamento infrastrutturale del corridoio intermodale tirrenico che interessando i territori della Liguria, dell'Emilia e della Toscana li collega alla pianura padana ed al Brennero.

Mentre l'Italia ha chiesto ed ottenuto (per la prima volta) l'impegno istituzionale e finanziario così notevole dell'Europa per far fronte alla crisi italiana ed europea , ricordiamo anche che la Pontremolese, interamente raddoppiata, è l'asse portante del corridoio plurimodale tirrenico che fa parte della programmazione strategica dell'Unione Europea.

Per queste ragioni valutiamo corretta e pienamente condivisibile la nota di protesta avanzata dalla imprenditoria portuale spezzina tramite una dichiarazione del Presidente degli Spedizionieri che peraltro riprende argomentazioni che riflettono gli approdi politici, sociali ed economici maturati in anni di elaborazione e confronto unitario.

Riteniamo che sia positivo e necessario che nel dibattito e nelle decisioni che l'Italia deve ora intraprendere in questo tornante di crisi nazionale ed europea siano più presenti anche la voce e le proposta concreta dei territori anche col sostegno delle loro rappresentanze istituzionali, politiche e sociali.

Vuoti o dimenticanze devono essere superate con il confronto in atto e nei suoi prossimi sbocchi in Parlamento, nella speranza che prevalgano decisioni unitarie con l'apporto dialettico del più ampio schieramento possibile".



