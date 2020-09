Art.1: "Doveroso rinviare l'inizio delle scuole"

La Spezia - Articolo 1 ritiene doveroso, per assicurare prevenzione e precauzione, rimandare l'apertura delle scuole di ogni ordine e grado nel solo ambito della provincia della Spezia.

Il nostro territorio è in quest'ultimo periodo interessato da un significativo aumento di diffusione del contagio da Coronavirus e non è quindi nelle condizioni più idonee di riaprire le scuole.

Tenuto conto poi dell'uso degli edifici scolastici quali seggi elettorali nelle prossime date del 20 e e del 21 Settembre e della conseguente dovuta sanificazione dei locali, ci appare evidente e necessario il rinvio dell'apertura dell'anno scolastico – nella sola Provincia della Spezia – al 24 Settembre prossimo. Nella speranza che per tale data sia significativamente regredita la diffusione del contagio pandemico.

Si richiamano le istituzioni locali e regionali a cui compete tale decisione a voler provvedere in tal senso.



Articolo 1 - Coordinamento Provinciale della Spezia