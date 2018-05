Arrivano i finanziamenti per Via Canova e la strada delle Castagnole

La Spezia - La Giunta della Regione Liguria, su richiesta dell’assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone, ha deliberato oggi l’assegnazione di 2,3 milioni di Euro di fondi regionali di Protezione Civile a 13 Comuni su tutto il territorio ligure per interventi su infrastrutture danneggiate o ammalorate. “Con questo stanziamento di risorse proprie di Regione Liguria crediamo di dare una risposta importante a quei territori che non hanno potuto avere finanziamenti legati agli stati di emergenza, perché danneggiati durante episodi che non vi erano ricompresi”, ha spiegato Giampedrone.

“Per la prima volta invertiamo la tendenza della risposta emergenziale, che diamo solitamente a fronte di stanziamenti nazionali o regionali a valere sulle accise, cercando di anticipare l’aggravamento della situazione con un’azione preventiva. Gli interventi che andiamo a finanziare ci sono stati segnalati nel tempo dalle varie amministrazioni, impossibilitate a fronteggiarli da soli, sia per il costo che per la complessità”.





Gli interventi finanziati sono:



PROVINCIA DELLA SPEZIA



Deiva Marina, ripristino della strada delle Castagnole (92.732,36 €)

Vezzano Ligure, via Valeriano in loc. Mezzano, primo lotto (152.000 €)

Santo Stefano Magra, ripristino della strada per loc. Canova (162.391,60 €)

Sarzana, messa in sicurezza della strada per Falcinello, frana n.8, primo lotto (150.000 €)





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA



Casarza Ligure, consolidamento del versante sulla strada Verici-Bruschi (458.508,04 €)

Valbrevenna, opere di sostegno della SC Alta Val Brevenna in loc. Carpegna (150.000 €)

Masone, frane di fine marzo 2018 (55.000 €)

Sori, messa in sicurezza dei ponti sul torrente Sori (268.186,49 €)

Gorreto, ponte di collegamento SS 45 frazioni di Fontanarossa, Borgo, Bosco, Canneto, Ca’ Giambin (255.000 €)





PROVINCIA DI SAVONA



Varazze, studio di fattibilità per la sistemazione corpo in frana e sedime stradale di via del Deserto (255.000 €)





PROVINCIA DI IMPERIA



Badalucco, regimazione delle acque in loc. Rocca e Poggio (200.406,54 €)

Dolcedo, ripristino via De Amicis danneggiata il 12 marzo 2018 (60.774,97 €)

Molini di Triora, ripristino viabilità SP 21 bis Carpenosa (40.000 €)