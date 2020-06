Arriva l'altro Matteo, Renzi sabato in Piazza Ginocchio

La Spezia - I due Matteo in riva al Golfo nella stessa settimana. Se lunedì scorso è stata la volta del leader leghista Matteo Salvini, che si è fermato un paio d'ore a Lerici tra Piazza Garibaldi e lo stabulatore di Santa Teresa, sabato prossimo, 27 giugno, sarà invece il turno di Matteo Renzi. Il senatore di Rignano, numero uno di Italia Viva, presenterà il suo nuovo libro La mossa del cavallo - Come ricominciare, insieme (Marsilio) in Piazza Ginocchio alla Spezia, alle 20.30. Con esplicita richiesta a chi vorrà partecipare di farlo rispettando le norme anti contagio. L'ultima di Renzi alla Spezia? Era il marzo 2019 e l'ex premier era ancora di casa in quel Pd che mollerà dopo l'estate per dare il via all'esperienza di Italia viva.