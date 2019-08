Arriva Salvini, sarà una manifestazione lunga quattro giorni

La Spezia - "Immagina uno stato dove il partito del ministro dell’Interno è a un passo dal controllare la polizia, ed è lo stesso sindacato delle forze dell’ordine a lanciare l’allarme. Immagina un paese che sceglie di girarsi dall’altra parte, mentre centinaia di persone annegano in mare, colpevoli di essere in fuga da: guerra, carestie, emergenze climatiche; paesi nei quali i Diritti Umani non sono tutelati. Immagina un paese dove chi sceglie di manifestare il suo genuino dissenso, in forma non violenta, può essere arrestato e punito con anni di carcere, prelevato da casa nel cuore della notte anche a un mese da quando è sceso in piazza e condotto in Questura...". Inizia così il manifesto di Rete-Lsp e l'associazione “Non una di meno-La Spezia” che da oggi fino al 14 agosto, giorno dell'arrivo del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, sono in mobilitazione permanente e lunedì sera alle 21 danno appuntamento a tutti gli interessanti nel piazzale della nuova biblioteca Beghi al Canaletto per una prima iniziativa.



Si legge ancora nel documento: "Immagina un paese con l’IVA a oltre il 25% che erige muri e fa vivere i suoi cittadini nel sospetto nei confronti dell’altro, sempre più solo, terrorizzato. Ostile a quei popoli con il quale ha cercato di costruire, per riscattare un passato di fascismi, un mondo di fratellanza. Un mondo senza confini, come quando lo si vede dallo spazio, dove muoversi libere e senza paura. Immagina un paese dal quale i giovani scappano, in decine di migliaia ogni anno, per cercare un futuro più prospero e al riparo da ogni bigottismo; e società e istituzioni disposte a investire sulle loro competenze e i loro talenti e con la proposta di un equo salario. Immagina un paese dove i reati ambientali sono puniti con meno vigore di chi ha la sola colpa di salvare dall’abisso marino, dalla morte, dei disperati. Immagina un paese dove il ministro dell’Interno, come Franco e Pinochet, ringrazia la Vergine Maria dei suoi successi ed è complice delle frange più estreme della destra, di quei movimenti che vogliono riportare le lancette della storia indietro di settant’anni; cancellando ogni successo del movimento femminista ed LGBTQI. Immagina un paese sempre più vicino a nazioni autoritarie e oscurantiste, come la Russia di Putin il cui partito, Russia Unita, ha un accordo di reciproco sostegno con la Lega. Immagina un paese in cui un partito che ruba agli italiani 49 milioni di euro, la cifra con la quale sarebbe stato possibile costruire: ospedali, case popolari, dare un sostegno in termini di borse di studi a molti nostri giovani, può restituire la somma in comode rate, un mutuo di ottant’anni che non sarebbe concesso a nessun cittadino - per ovvi motivi. Immagina un paese dove si dichiara guerra alla diffusione della marijuana depotenziata mentre si tace il fatto che sempre più adolescenti entrano nel gorgo dell’eroina e della cocaina o sono vittima di una grave patologia psichica. Immagina un paese dove ogni cittadino può avere una pistola o un mitra, e può compiere una strage – come negli stati uniti – per difendere, in una crociata assurda, la sacralità della proprietà privata".



Poi la chiosa: "Questo paese esiste, ed è il compimento di un lungo percorso che si corona con questi ultimi 300 giorni da Lega e Movimento 5 Stelle, quelli nei quali, il mostro, il potere, finalmente ha gettato la maschera. È il paese che ti e ci circonda e, al di là della politica dei partiti, c’è una moltitudine di persone, quella di cui sei parte, che vogliono mobilitarsi per evitare che la nostra Democrazia si trasformi definitivamente in qualcos’altro di molto più sinistro".