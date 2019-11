Arezzo, Peracchini all'assemblea nazionale dei presidenti di Provincia

La Spezia - “Sono stato veramente onorato di rappresentare tutte le Province italiane nell’audizione alle Commissioni Bilancio delle Camere”. Lo ha detto Pierluigi Peracchini, Presidente della Provincia della Spezia in occasione del suo intervento all’Assemblea dei Presidenti di Provincia nell’ambito dei lavori dell’Assemblea nazionale dell’ANCI in corso ad Arezzo.

Lunedì della scorsa settimana il Presidente della Provincia della Spezia in rappresentanza di UPI e, dunque, di tutte le Province aveva partecipato alle audizioni delle commissioni parlamentari sulla manovra per il prossimo anno. “Quello che ho chiesto ai Senatori e Deputati è per i nostri ragazzi e quindi per le scuole che frequentano. Ho chiesto risorse per le scuole e per i moltissimi chilometri di strade che innervano i nostri territori e, quindi, per le donne, gli uomini e i giovani che ogni giorno le percorrono. Ho chiesto dignità e sostegno alle Province per dare servizi e sicurezza a tutti i cittadini”.

Nel suo intervento odierno il Presidente Peracchini ha illustrato a tutti i Presidenti di Provincia e Sindaci presenti ai lavori dell’Assemblea, i contenuti delle proposte e delle modifiche che UPI, Unione Province d’Italia, ha elaborato per integrare e migliorare il disegno di legge di Bilancio per il 2020.

“Ringrazio il Presidente di UPI De Pascale e il Presidente nazionale di ANCI Decaro per l’appello a tutte le Istituzioni che ha caratterizzato gli interventi lungo i due giorni di lavori qui ad Arezzo: una delle riforme ormai indispensabili deve essere la revisione della Legge Delrio. L’impegno congiunto di ANCI e di UPI sono un fatto determinante che vede grande unità di intenti su questo comune obiettivo. Le Autonomie Locali, i Sindaci italiani, le nostre Province sono il veicolo più efficace per rilanciare seriamente economia, welfare, sicurezza e sviluppo nel nostro Paese”, ha concluso il Presidente Peracchini.