Aree militari, Melley chiede lumi su progetti e ipotesi di riuso

La Spezia - Aree militari al centro di un'interpellanza presentata dal consigliere Guido Melley, capogruppo di LeAli a Spezia. L'esponente dell'opposizione interpella sindaco e giunta perché riferiscano “in ordine allo stato dei rapporti in corso con la Marina militare e gli organi dello Stato centrale in merito al futuro delle aree militari spezzine”. Questo, in particolare, per sapere se ci siano n ballo progetti e/o ipotesi di riutilizzo, riconversione parziale o riconversione totale di immobili tra i quali “vi è senza dubbio la struttura Maricentro, oggi parzialmente utilizzata dalla Marina militare” e “l'area ex Mardichi con tutti gli immobili adiacenti, anch'essa posizionata nel cuore della città”, infine “vi è il complesso Mariperman, attualmente utilizzato per diverse funzioni, ma che percorrendo esternamente Viale San Bartolomeo presenta segni di degrado evidenti”. Risposta affidata al primo cittadino Pierluigi Peracchini. L'interpellanza calendarizzata per il consiglio comunale in programma l'8 aprile dalle 20.30.