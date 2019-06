Aree inquinate, chiesto un report all'amministrazione

Nella seduta del consiglio comunale Guido Melley chiederà al sindaco un censimento delle zone, l'impegno di spesa per le bonifiche ed eventuali contenziosi.Si va dal campo in ferro al Sir di Pitelli, passando per le ex cave estrattive.

La Spezia - Passerà al vaglio del consiglio comunale programmato per le 21 di questa sera a Palazzo civico in perfetta attualità con i temi che animano il dibattito politico locale di questa coda primaverile. Nell'interpellanza del consiglio comunale Guido Melley sarà lo status dei siti inquinati, necessitanti di accurati lavori a bonifica, il tema da proporre al sindaco Pierluigi Peracchini, in particolare per quel che riguarda le zone del Levante dove insistono non solo aree ex industriali, ma anche discariche e siti di stoccaggio dl rsu ed altri terreni inquinati per quali negli anni passati sono stati avviati progetti di messa in sicurezza e bonifica: "Al centro del dibattito vi é ora il destino delle aree Enel, con la necessità di provvedere ad una bonifica Integrale delle stesse. Ma ci sono anche altre aree inquinanti, ricomprese nel Sir (sito di interesse regionale) di Pitelli, oggetto di procedure e contenziosi avviati tra le diverse pubbliche amministrazioni e i soggetti privati. L'attuale giunta, nel corso di questi primi due anni di mandato, non ha fornito indicazioni precise in merito allo stato dei procedimenti di bonifica in corso non é stato neanche prodotto un apposito report richiesto dal gruppo LeAli a Spezia in occasione della discussione in Commissione sul Bilancio preventivo del 2019".



Melley chiederà ufficialmente un quadro riepilogativo dei principali procedimenti in corso in materia di bonifica di sili inquinati, indicando - per ciascuno dei principali siti interessati gli stanziamenti di spesa a valere sul Bilancio dello Stato (Ministeri Ambente e Dffesa) ed in particolare su quello della Regione Liguria e del Comune e lo stato di avanzamento dei diversi iter tecnico- amministrali, ed, in taluni casi, dei relativi lavori. Infine lo stato dei contenttosi in corso con i vari soggetti proprietari dei sia medesimi. Quando si parla di questi siti il riferimento va come detto ad Enel, SIR Rtelli, ma anche altre aree ex industriali del Levante o il cosiddetto "campo in ferro" tra Manarola e Cadimare e le ex cave estrattive.