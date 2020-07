Area civica al resto della truppa: "Nome radicato contro destra populista"

La Spezia - Italia Viva, Psi, Più Europa La Spezia, Alleanza civica Liguria (movimento animato da Lorenzo Forcieri), Italia in Comune (che in consiglio regionale esprime Francesco Battistini). Queste le forze che, in vista delle elezioni regionali, si riuniscono sotto l'egida Area civica riformista liberal democratica. E che si fanno sentire oggi con una nota in cui si asserisce che “da molti mesi le forze civiche e riformiste lavorano alla elaborazione di un programma innovativo e riformista per dare alla Regione Liguria una prospettiva di crescita e di sviluppo che interrompa il declino che ne ha caratterizzato gli ultimi anni. Le stesse forze si sono impegnate a individuare il profilo del leader cui affidare il governo della Regione, fatto di competenza, autorevolezza, conoscenza e radicamento nel territorio, solidi rapporti con il mondo delle ricerca, dell’industria e delle imprese, esperto nei rapporti con l’Europa e capace di attrarre risorse per i piani di sviluppo sociali ed economici. Lo hanno fatto pensando ai temi più urgenti dell’agenda di lavoro della Regione e cioè Sanità, infrastrutture, lavoro, blue economy, turismo”.



Ebbene, in merito al candidato, per il gruppo “ora occorre altresì che questo profilo non sia inventato nell’ultimo quarto d’ora di estenuanti trattative, ma che invece sia radicato nel territorio e lo sia da tempo. Le forze riformiste e civiche, convinte che solo un’ampia alleanza possa vincere, auspicano ed invitano le altre componenti a ragionare senza pregiudizio e senza veti alcuni nell’interesse di tutti e contro la destra populista e inconcludente al governo della Regione Liguria”.