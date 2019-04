Arcola, Rifondazione ci sta: "Paganini è il nome giusto per tenere unito il centrosinistra"

La Spezia - “Il nostro obbiettivo è unificare le forze del centrosinistra e presentarci assieme alla competizione elettorale, ricercando come candidato una persona che abbia le caratteristiche e i requisiti per governare e, appunto, per tenere unito il centrosinistra, con atteggiamento collegiale. Il nome di Monica Paganini, proposto dal Psi, ci trova concordi”.

Così Salvatore Romeo, capogruppo di Rifondazione comunista nel consiglio comunale di Arcola, a margine dell'incontro tra le forze del centrosinistra in merito alla candidatura dell'ex dirigente Salt. Un nome sul quale il Pd arcolano si è espresso favorevolmente nei giorni scorsi in Unione comunale, con lo strappo, tuttavia, del Circolo del Ponte, che vuole le primarie.