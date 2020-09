Arcola, Castelnuovo, Levanto, Beverino e La Spezia: il pokerissimo di Liguria Popolare

La Spezia - L'iniziativa “Ascolto e confronto”, lanciata dal capolista di Liguria Popolare e Forza Italia Andrea Costa, si avvicina alla conclusione con una cinquina di incontri. Dalla riviera all'entroterra continua senza sosta l’interlocuzione con cittadini e residenti: tappe di domani mercoledì 16 settembre sono Via della Repubblica ad Arcola, il centro commerciale La Miniera di Castelnuovo Magra, la passeggiata a mare di Levanto, il centro polivalente di Beverino e per concludere Piazza Ramiro Ginocchio a La Spezia



“Questo è il modo di fare politica che più mi piace: lo testimonia la grande partecipazione riscontrata ogni giorno sul nostro territorio. – spiega il presidente di Liguria Popolare Andrea Costa – Dare priorità al rapporto umano e interlocutorio è l'obiettivo che i popolari si sono sempre dati e che caratterizza la nostra azione politica. La semplicità e l'attenzione alla quotidianità delle persone devono tornare ad essere i fondamentali di chi si occupa della cosa pubblica”.



“Il contributo di ogni singolo cittadino è per me estremamente prezioso – conclude Costa – Lo spirito di questa iniziativa si evince in maniera chiara dalla scelta dei luoghi, che sono tra quelli frequentati abitualmente dai residenti. Domani potremo incontrarci in Via della Repubblica ad Arcola, al centro commerciale La Miniera di Castelnuovo, sulla passeggiata a mare di Levanto, nel centro polivalente di Beverino e in Piazza Ramiro Ginocchio alla Spezia”.