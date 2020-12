Arci: "La campagna contro la pillola abortiva non fa riflettere, fa schifo"

La Spezia - "Questa mattina alcuni muri della città sono tappezzati da manifesti che equiparano l’uso della pillola abortiva all’avvelenare il proprio corpo e all’omicidio di un figlio.

Questa iconografia è, ormai, insopportabile e veicola come nulla fosse i seguenti significati: una donna che abortisce è un’assassina indipendentemente da qualunque considerazione o fatto l’abbia spinta a tale decisione; per quel che vale è anche una irresponsabile che non sa prendersi cura di se stessa, più precisamente assimilabile ad una autolesionista.

Tale pubblicistica, prima ancora di essere irrispettosa, grossolana e offensiva, è un grumo di odio e falsità.

Vogliamo dire ai promotori di questa orribile campagna che essa non fa riflettere, bensì fa schifo".



Arci La Spezia APS