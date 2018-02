Appuntamenti elettorali, si inaugura il point di Andrea Costa

La Spezia - Ecco gli appuntamenti elettorali dei prossimi giorni.



Andrea Costa. Domani, venerdì 16 febbraio, alle 17, Andrea Costa, candidato alla Camera come capolista di 'Noi con l'Italia nel collegio plurinominale Liguria 2 (La Spezia-Genova), inaugurerà il point elettorale di Sarzana, al 72 di Via Fiasella. Sabato 17 febbraio, il candidato inaugurerà il point alla Spezia: appuntamento alle 17.00 in Piazza del Bastione.



Partito Democratico. Domani venerdì 16 febbraio i candidati del Partito Democratico saranno la mattina in Piazza del Mercato alla Spezia, alle ore 17.30 a Romito presso Sala Gramsci per un'iniziativa pubblica sul dissesto idrogeologico alla presenza di Mauro Grassi - Direttore Struttura di missione sul dissesto idrogeologico - Presidenza Consiglio dei Ministri, alle ore 21.30 presso il Centro Sociale di Vezzano per un incontro con la popolazione.