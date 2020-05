Approvato il piano territoriale delle attività di cava, De Paoli: “Provvedimento importante”

La Spezia - Questa mattina, il consiglio regionale riunitosi in videoconferenza ha approvato con la maggioranza dei voti il Piano territoriale regionale delle attività di cava.

Si tratta di un provvedimento di pianificazione fondamentale atteso dal territorio da vent’anni che consente di gestire le cave in maniera più attenta ed oculata nel rispetto di regole ambientali precise e severe che garantiscono la tutela del paesaggio ma danno certezza al lavoro, considerando che l’attività di cava movimenta un indotto di circa 2000 posti di lavoro.

Il piano diminuisce il numero di cave valorizzando quelle che possono dare lavoro e utilità sul territorio, mentre per quelle prossime alla dismissione consente ai Comuni di riqualificarle in un’ottica turistico-ricreativa.

Prevede lo strumento del catasto informatizzato che è sostanzialmente una banca dati necessaria per monitorare l’attuazione del piano e consentire aggiornamenti ed eventuali miglioramenti.

Interessa 53 comuni di cui 12 situati in provincia della Spezia: Beverino, Bonassola, Borghetto di Vara, Deiva Marina, Framura, La Spezia, Portovenere, Riccò del Golfo, Rocchetta Vara, Santo Stefano di Magra, Sesta Godano e Zignago.

Il nuovo piano assicura il razionale approvvigionamento dei materiali da costruzione necessari al fabbisogno regionale per le opere edili, infrastrutture,ripascimenti costieri e difese spondali, dando una spinta al settore edilizio, delle infrastrutture e della difesa del suolo. Affronta e disciplina anche il tema del riciclo e recupero degli inerti.

“E’ un importante provvedimento che mette ordine in una materia molto delicata - spiega il consigliere regionale Giovanni De Paoli (Lega)- e mette insieme l’interesse economico dello sfruttamento delle cave con la pianificazione del paesaggio e la tutela del territorio.

Ringrazio l’assessore Scajola, gli uffici regionali e i colleghi consiglieri con i quali più volte ho trattato l’argomento nei lavori delle commissioni.

In IV Commissione Territorio e Ambiente di cui sono presidente – conclude De Paoli - abbiamo avuto modo di confrontarci e ascoltare tutti i soggetti coinvolti, in particolare i comuni, gli imprenditori e le associazioni ambientaliste e siamo giunti oggi ad un risultato che soddisfa gli interessi di tutti”