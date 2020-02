Approvati marchio e regolamento della De.co, Brogi: "Valorizziamo i nostri prodotti"

La Spezia - Ieri sera nel corso della seduta del consiglio comunale è stata approvata l’istituzione del marchio e del regolamento delle Denominazioni comunali d'origine (De.co), strumento per promuovere la salvaguardia delle produzioni ad alto valore storico della tradizione locale.



"La denominazione comunale rappresenta una svolta nel commercio cittadino - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini, assente ieri sera per motivi di salute - questo marchio e il nuovo regolamento approvato non solo saranno uno strumento di promozione importante dei nostri prodotti eccellenti, frutto dell'identità e della storia del territorio, ma anche un modo per tutelarli. Un iter lungo e complesso ma di cui sono particolarmente orgoglioso e soddisfatto. Un ringraziamento va non solo all'assessore Lorenzo Brogi ma a tutto il percorso nella commissione consiliare e poi al Consiglio Comunale che hanno comprovato la bontà del nostro provvedimento".



"Tramite questo strumento saremo in grado di valorizzare i prodotti tipici locali e gli eventi della tradizione cittadina. L’intento è fare della De.co uno strumento di promozione territoriale che dia beneficio alla città, per il valore aggiunto che possono dare i nostri prodotti venduti al di fuori dei confini territoriali, ma anche un marchio che possa valorizzare l’appartenenza di un prodotto di qualità a un determinato territorio. Grazie al lavoro svolto dalla Commissione e dal consiglio comunale siamo riusciti ad approvare il marchio De.co e il rispettivo regolamento. Con questo marchio riusciremo finalmente a dare un’identità ancora più forte ai prodotti tipici locali e agli eventi che caratterizzano da sempre la tradizione della nostra città. Come amministrazione abbiamo da sempre dato segnali chiari, forti e decisi: le tradizioni, la storia e la cultura di questa città devono essere rivalutate costantemente e il De.Co. fa proprio questo. È un marchio identitario e un importante veicolo di promozione e valorizzazione delle eccellenze locali", dichiara l’assessore al Commercio, Lorenzo Brogi, che ieri sera ha incassato il sostegno dei consiglieri della Lega Federica Paita, Simone Vatteroni e Lorella Cozzani.