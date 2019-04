Appello della Fism ai politici spezzini: "Basta differenze fra scuola statale e paritaria"

La Spezia - In occasione della discussione in consiglio comunale di una mozione presentata da alcuni consiglieri di maggioranza si è chiesto al sindaco e alla giunta di assumere un’iniziativa amministrativa volta alla stesura, alla stipula e alla sua attuazione di una convenzione tra il Comune della Spezia e le scuole paritarie aderenti alla Federazione Italiana Scuole Materne della Spezia, la FISM chiede ai politici spezzini di tutti gli schieramenti di favorire in modo costruttivo la discussione e di approvare il documento, al fine di non accettare la dialettica fuorviante scuola pubblica/privata, in quanto la scuola paritaria è pubblica in

quanto fornisce un servizio pubblico e, in base alla legge 62/2000, fa parte del Sistema nazionale di istruzione, per cui è paritaria, assieme alle scuole rette dagli enti locali, come quelle del Comune della Spezia. "Alla paritaria - spiegano dalla Fism - è inoltre riconosciuto lo status di ente non commerciale in base al DM 200/2012 in quanto il costo medio per studente è molto inferiore a quello dello Stato italiano. Non favorire la discriminazione, ma sostenere la liberta di scelta educativa delle famiglie, il loro impegno

educativo e il pluralismo, come previsto dagli articoli 3, 30, 33 della Costituzione Italiana, dall’articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, dall’articolo 2 della Convenzione europea sulla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e da altri documenti internazionali".



La Fism insiste sul superamento della logica strumentale e oramai superata dai fatti, del “senza oneri per lo stato” in quanto la scuola paritaria fa risparmiare 6 miliardi di euro all’anno allo stato, essendo i suoi costi statali per studente pari a 480 € all’anno contro, i 10000 € dello stato italiano. Il presidente provinciale Pierluigi Castagneto, rende pubblico questo appello a nome delle sette istituzioni scolastiche paritarie presenti nel territorio del Comune della Spezia. "E poi garantire un uguale trattamento agli studenti della scuola paritaria comunale con quelli delle paritarie associate alla Fism, visto che entrambi sono cittadini italiani, residenti nel Comune della Spezia. Bisogna fare in modo che si superino le differenze tra gli alunni della scuola statale e quelli della paritaria, in quanto questi ultimi ricevono dallo stato circa un decimo delle risorse, rispetto agli alunni delle statali: 500 milioni per 900 mila studenti contro 50 miliardi per circa 8 milioni di alunni".



E ancora: "Permettere che i bimbi disabili, Dsa o Bes che frequentano le scuole paritarie, in quanto cittadini che godono degli stessi diritti di tutti, possano usufruire degli educatori, come nella scuola comunale. Infatti lo stato assume per sé gli insegnanti di sostegno, il comune ha i propri educatori e i bimbi della paritaria hanno aiuti risibili. Le scuole paritarie e le famiglie si fanno carico di tali difficoltà, con differenza di trattamento e discriminazione non accettabile per uno stato di diritto. Costruire anche alla Spezia un sistema di istruzione integrato tra scuole paritarie, comunali e statali, tramite una reale collaborazione con il Sistema Sanitario nazionale e tramite un piano di formazione comune Rendere uguale infine il trattamento del Comune della Spezia verso le istituzioni scolastiche paritarie, con quello di altri altri comuni della provincia, in quanto questi ultimi, che vedono attive sul proprio territorio delle scuole paritarie, hanno da tempo già stipulato le convenzioni con esse e valorizzano così la presenza umana, formativa e civile che le stesse scuole paritarie rappresentano".