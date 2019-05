Antifascisti domani in Piazza Brin da mezzogiorno

Assemblea permamente: "Non siamo disposti a cedere di un metro".

La Spezia - Gli antifascisti, su input della Rete degli studenti, in queste ore sono all'esterno della Biblioteca Beghi a preparare la mobilitazione in programma domani in occasione della presentazione alla Mediateca Fregoso de 'La morte della Repubblica', libro di Marco Mori edito da Altaforte, evento a cura di CasaPound. "Lo spostamento della presentazione del libro di Altaforte dalla Biblioteca Beghi alla Mediateca non è sufficiente. Nessuno spazio pubblico in città può e deve essere concesso ai fascisti", spiega il fronte antifa, che domani dalle 12.00 sarà in Piazza Brin per un'assemblea permanente antifascista. "Non siamo più disposti a cedere di un metro", assicurano.