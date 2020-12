Animali, centro di primo soccorso alla Spezia, Lega: "Grande passo avanti"

La Spezia - “Accogliamo con grande soddisfazione l’approvazione della convenzione tra il Comune della Spezia e la Regione per la realizzazione di un centro di primo soccorso per il recupero degli animali selvatici feriti o in difficoltà sul nostro territorio. Come Lega abbiamo sempre creduto in questo progetto sensibilizzando fortemente tutti gli attori istituzionali”. Lo afferma il gruppo consiliare spezzino della Lega, che aggiunge: “Da molti anni la nostra città aspettava questo intervento fondamentale per la salvaguardia degli animali che ora finalmente potrà diventare realtà. A partire dall’impegno della senatrice Stefania Pucciarelli, quando ricopriva l’incarico di consigliere regionale, fino ad arrivare alla disponibilità del precedente assessore regionale all’agricoltura Stefano Mai e al capo di gabinetto Alessio Piana, c’è sempre stata una forte sinergia per poter arrivare finalmente alla realizzazione del centro di primo soccorso. L’ex assessore Mai e l’attuale assessore all’agricoltura Piana hanno compreso fin da subito la necessità della creazione di un centro nel nostro territorio e hanno messo a disposizione un contributo di 25 mila euro per finanziare l’attività”.



“Il risultato è stato raggiunto grazie anche alla collaborazione con l’Asl 5 e il mondo associativo – proseguono i consiglieri comunali della Lega – senza dimenticare l’impegno dell’amministrazione comunale attraverso il Sindaco e l’assessore Giulia Giorgi, che in questi tre anni di mandato ha dimostrato di essere molto vicina ai bisogni degli animali, investendo sul miglioramento del nostro canile municipale, diventato un fiore all’occhiello della nostra provincia. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito e contribuiranno alla realizzazione del progetto, in modo particolare la nostra consigliera comunale Federica Paita, veterinaria da sempre in prima linea nella tutela degli animali, una realtà che da oggi potrà fare un grande passo in avanti nella nostra città”.