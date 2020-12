Andrea Marrone coordinatore comunale di Fratelli d'Italia

La Spezia - Avvicendamento al vertice di Fratelli d'Italia alla Spezia dove il coordinatore provinciale Davide Parodi nomina Andrea Marrone coordinatore comunale al posto di Mariagrazia Fria che lascia il ruolo per ricoprire quello di assessore. “Un avvicendamento che garantirà la prosecuzione del buon lavoro fatto fin qui da Mariagrazia Fria nel segno della crescita costante del Partito, che guarda con grande attenzione alle prossime scadenze elettorali e in particolare a quella del comune di La Spezia del 2022” – spiega Davide Parodi che prosegue – “sono molto soddisfatto che la nomina di Andrea Marrone abbia incontrato il favore di tutta la classe di dirigente di Fratelli d’Italia, a dimostrazione della fiducia e della stima per una persona da tempo impegnata nell'associazionismo politico e culturale, settore in cui ha evidenziato le proprie capacità”.



Andrea Marrone (Trapani 1956) abita a La Spezia da oltre 20 anni. Manager nel tessile abbigliamento con competenza sui mercati asiatici dove risiede (Giappone) dal 1978 al 1998, successivamente si impegna nella cultura con collaborazioni con diverse riviste a tiratura nazionale come Focus e scrive sia trattati di storia per la casa editrice Newton Compton che romanzi. Dirige una testata online www.stelladitalianews.com dedicata alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine, ha fondato sia l’associazione culturale Stella d’Italia che il Movimento Conservatore Stella d’Italia federato con FdI. È Responsabile del Dipartimento Integrazione dell’Associazionismo Politico per la Liguria di Fratelli d’Italia

"Ringrazio il Partito che mi onora con questo incarico che svolgerò in piena sintonia con i vertici provinciali e regionali seguendo il principio della ricerca del massimo consenso e della massima apertura verso chiunque, anche proveniente da esperienze diverse, esprima fiducia in Fratelli d’Italia ritenendo il Partito strumentale per la rinascita dell’Italia e per la ricostruzione del suo tessuto sociale, economico e culturale" - questo il primo commento di Andrea Marrone fresco di nomina.

“So che l’incarico che ho appena lasciato è in buone mani

Esprime soddisfazione anche il Consailgiere regionale Sauro Manucci – “Marrone è una persona con grandi qualità culturali ed organizzative che saprà dare un contributo importante all’attività del Partito”.

“Marrone fa parte da tempo del direttivo provinciale e dei gruppi di lavoro di FdI e il suo operato è sempre stato prezioso, sono certa che l’incarico che ho appena lasciato è in buone mani, ”- gli fa eco l’Assessore Comunale Mariagrazia Fria.

"Conosco da tempo Andrea con cui ho condiviso prima ancora che l'impegno politico, quello di carattere culturale” - prosegue Paolo Asti vice presidente del dipartimento Cultura e Innovazione nazionale di FdI - “è una persona di qualità il cui impegno sarà utile per ripetere nei prossimi anni il successo del Partito alle ultime elezioni regionali e aumentare ancora il nostro consenso a livello locale impegnandoci seguendo la guida di Giorgia Meloni”.