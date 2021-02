Andrea Costa nominato a sorpresa sottosegretario alla Salute

La Spezia - A sorpresa Andrea Costa, consigliere comunale e leader di Liguria popolare, è stato nominato sottosegretario alla Salute. L'ex sindaco di Beverino, che in molti davano sino a poche ore fa come possibile prossimo assessore nella giunta Peracchini, si è detto emozionato per il nuovo ruolo, comunicato immediatamente dopo il Consiglio dei ministri che ha ratificato la nomina dei sottosegretari che completano così la squadra di governo.

A livello nazionale la nomina di Costa è da considerare in quota al partito Noi con l'Italia, di Maurizio Lupi, al quale l'esponente politico spezzino è legato da anni.



Intanto Costa, insieme alla leghista Stefania Pucciarelli, nominata sottosegretario alla Difesa, e al ministro del Lavoro Andrea Orlando, rappresenta il terzo spezzino che fa parte del governo di Mario Draghi.